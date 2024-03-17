Direct Help организует денежную помощь, что позволяет людям со всего мира финансово поддержать украинцев.

Денежная помощь предоставляется украинцам из разных благотворительных организаций. Стало известно о денежной помощи до 3000 гривен. Оформить денежную помощь можно через благотворительную компанию Direct Help. О том, как можно это сделать и кто может получить денежную помощь, сообщили в United4Ukraine.



Direct Help организует денежную помощь, что позволяет людям со всего мира финансово поддержать украинцев, пострадавших из-за военных действий, обеспечивая денежную помощь до 3000 гривен.

Этот проект создан для того, чтобы доноры из разных уголков планеты могли напрямую помочь украинцам в неотложной потребности через платформу United4Ukraine.

Попросить финансовую поддержку можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help. Соответственно, для того чтобы получить денежную помощь, необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрируйте личный профиль.

Поделитесь информацией о себе.

Обосновать потребность в помощи.

Указать, на какие цели вы планируете потратить полученные средства.

После регистрации на денежную помощь администрация проверит данную информацию и в случае одобрения отправит письмо на электронную почту. Затем ваш профиль станет доступным для благотворителей, которые смогут направить средства на поддержку.

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