Податковіперевірки чекають на українців у найближчі місяці. Українцям розповіли, кого податкова перевірить в першу чергу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Податкова служба України активно проводить перевірки підприємців на виконання вимог законодавства щодо використання Реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Основну увагу звертають на обсяги виручки торговців та кількість найманих працівників.

Підприємцям-торговцям буде корисно знати, які саме критерії враховує податкова служба при виборі об'єктів для перевірок на виконання закону про застосування РРО. Серед них три категорії.

Невеликі обсяги виручки підприємства: Місячний оборот не перевищує 20 тисяч гривень для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об'єкту роздрібної торгівлі; У великих містах мінімум 40 тисяч гривень на місяць (у зв'язку з вищим рівнем орендної плати та заробітної плати).

Нульовий оборот: Підприємства, які мають зареєстровані РРО, але декларують нульові обсяги виручки; Сплати за більшість операцій проводяться безготівково (понад 90%).

Ризики, пов'язані з оформленням найманих працівників: Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно зайнятих працівників або кількості, необхідній для виконання технологічного процесу на об'єкті.

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