Налоговые проверки ждут украинцев в ближайшие месяцы. Украинцам рассказали, кого налоговая проверит в первую очередь. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Налоговая служба Украины активно проводит проверки предпринимателей на выполнение требований законодательства по использованию Регистраторов расчетных операций (РРО). Основное внимание обращают на объем выручки торговцев и количество наемных работников.

Предпринимателям-торговцам будет полезно знать, какие критерии учитывает налоговая служба при выборе объектов для проверок на выполнение закона о применении РРО. Среди них три категории.

Небольшие объемы выручки предприятия: месячный оборот не превышает 20 тысяч гривен для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли; В больших городах минимум 40 тысяч гривен в месяц (в связи с более высоким уровнем арендной платы и заработной платы).

Нулевой оборот: Предприятия, имеющие зарегистрированные РРО, но декларирующие нулевые объемы выручки; Оплаты за большинство операций производятся безналично (свыше 90%).

Риски, связанные с оформлением наемных работников: Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально занятых работников или количеству, необходимому для выполнения технологического процесса на объекте.

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