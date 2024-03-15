Грошова допомога становитиме 3600 гривень на місяць на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців, загальна сума грошової допомоги – 10 800 гривень на одну особу.

Благодійний фонд розпочав прийом та відбір жителів одного з регіонів для отримання комплексної грошової допомоги. У Вінницькій області стартувала реєстрація для участі в програмі грошової допомоги "Гуманітарне реагування в Україні II", що проводиться за сприянням благодійного фонду Solidar Suisse Україна за підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія).

Отримати грошову допомогу можуть такі категорії переселенців:

ті, хто отримав статус ВПО після 24.02.2022 року;

особи, які переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької та Полтавської областей;

особи з тимчасовою реєстрацією у Вінницькій області;

особи з інвалідністю I або II групи;

ті, хто не подавав заявок на отримання допомоги від міжнародних фондів протягом останніх трьох місяців.

Грошова допомога складатиме 3600 гривень на місяць на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців, загальна сума допомоги – 10 800 гривень на одну людину. Додатково передбачена грошова допомога на підготовку до зими у розмірі 26 000 гривень на кожне домогосподарство.

Заявки на грошову допомогу приймаються у сільських районах Вінницької області. Найближчі реєстрації заплановано у Жмеринській та Барській громадах. Уточнення можна отримати за телефонами гарячої лінії у робочі дні з 10:00 до 17:00: 066 100 90 64, 068 797 31 61.

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