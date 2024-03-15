Денежная помощь будет составлять 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев, общая сумма денежной помощи – 10 800 гривен на одного человека.

Благотворительный фонд приступил к приему и отбору жителей одного из регионов для получения комплексной денежной помощи. В Винницкой области стартовала регистрация для участия в программе денежной помощи "Гуманитарное реагирование в Украине II", проводимой при содействии благотворительного фонда Solidar Suisse Украина при поддержке Swiss Solidarity (Швейцария).

Получить денежную помощь могут следующие категории переселенцев:

получившие статус ВПЛ после 24.02.2022 года;

лица, переехавшие из Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Полтавской областей;

лица с временной регистрацией в Винницкой области;

лица с инвалидностью I или II группы;

те, кто не подавал заявок на получение помощи от международных фондов за последние три месяца.

Денежная помощь будет составлять 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев, общая сумма денежной помощи – 10 800 гривен на одного человека. Дополнительно предусмотрено денежной помощи на подготовку к зиме в размере 26 000 гривен на каждое домохозяйство.

Заявки на денежную помощь принимаются в сельских районах Винницкой области. Ближайшие регистрации запланированы в Жмеринском и Барском общинах. Уточнение можно получить по телефонам горячей линии в рабочие дни с 10:00 до 17:00: 066 100 90 64, 068 797 31 61.

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