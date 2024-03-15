Інфляція на споживчому ринку в лютому 2024 року, порівняно із січнем, становила 0,3%, а від початку року – 0,7%, однак є окремі продукти, що зменшились в ціні.

В Україні перерахували вартість одразу низки важливих продуктів. Старих цін вже немає та не буде. Зокрема Держстат підрахував зміни в ціні протягом періоду з лютого-2023 по лютий-2024. За цей час низка важливих продуктів знизилась в ціні.

Найбільше ціни змінились на яйця, які в минулому році били рекорди по подорожчанню. Зокрема ціни на яйця впали одразу на 20%. Згідно з даними Держстату, вартість інших продуктів також показала зниження:

соняшникова олія – на 16,7%;

цукор – на 10,5%.

Крім того, ціни на хліб та хлібопродукти зменшилися на 2,5%, а макаронні вироби стали дешевшими на 0,1%.

Водночас, за інформацією від "Мінфіну", вартість яєць продовжувала знижуватися й у березні. Станом на 13 березня фасовані яйця марки "Квочка" в середньому коштували 54,95 грн за десяток, що є на 3,06 грн нижче середньої ціни за лютий. Ціни на яйця іншої популярної марки "Ясенсвіт" також знизилися, але менше – на 45 коп. за десяток, досягнувши 61,12 грн.

Тим часом, виробники шоколаду вже підвищили ціни для споживачів після трьох років неврожаю какао, і очікується четвертий неврожайний рік у цих двох країнах, які виробляють майже 60 % світового какао.

За останній рік ціни на какао зросли більш ніж удвічі, досягнувши численних історичних максимумів.

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