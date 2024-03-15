Инфляция на потребительском рынке в феврале 2024 года по сравнению с январем составила 0,3%, а с начала года – 0,7%, однако есть отдельные продукты, которые упали в цене.

В Украине перечислили стоимость сразу ряда важных продуктов. Старых цен уже нет и не будет. В частности, Госстат подсчитал изменения в цене в течение периода с февраля-2023 по февраль-2024. За это время ряд важных продуктов снизился в цене.

Больше цены изменились на яйца, которые в прошлом году били рекорды по подорожанию. В частности, цены на яйца упали сразу на 20%. Согласно данным Госстата, стоимость других продуктов также показала понижение:

подсолнечное масло – на 16,7%;

сахар – на 10,5%.

Кроме того, цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 2,5%, а макаронные изделия стали дешевле на 0,1%.

В то же время, по информации "Минфина", стоимость яиц продолжала снижаться и в марте. По состоянию на 13 марта фасованные яйца марки "Квочка" в среднем стоили 54,95 грн за десяток, что на 3,06 грн ниже средней цены за февраль. Цены на яйца другой популярной марки "Ясенсвит" также снизились, но меньше – на 45 коп. за десяток, достигнув 61,12 грн.

Между тем, производители шоколада уже повысили цены для потребителей после трех лет неурожая какао, и ожидается четвертый неурожайный год в этих двух странах, производящих почти 60% мирового какао.

За последний год цены на какао выросли более чем в два раза, достигнув многочисленных исторических максимумов.

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