За монету 5 копійок 1992 року різновиди 2БАм можна отримати від 2500 до 3000 гривень.

Українці можуть здобути значну суму грошей, продаючи колекціонерам старі 5 копійок, але цінність приписується лише певним різновидам цих монет. За такі різновиди готові платити тисячі гривень. Про це повідомили експерти спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Зокрема, за монети різновиду 1.1Аак 1992 року, як повідомляють експерти порталу, можна отримати від 4000 до 6000 гривень. Їх можна відрізнити за наступними ознаками:

середній зуб тризуба, що має потовщення у верхній частині;

одиниця в даті з хвостиком;

гроном №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт має велику насічку через помилку на монетному дворі.

За 5 копійок 1996 року можна отримати понад 1000 гривень через їхню рідкісність – тираж таких монет становив лише 5000 штук.

Експерти вказують, що монети з банківського набору коштують більше, ніж ті, що були в обігу. Крім того, чим кращий стан монети, тим більше зацікавлених покупців.

За монету 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можна отримати від 2500 до 3000 гривень. Їх можна відрізнити за такими ознаками:

середній зуб тризуба, що є гострим і вузьким;

одиниця в даті без хвостика;

гроном №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт має дрібну насічку.

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Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить з обігу одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.