За монету 5 копеек 1992 разновидности 2БАм можно получить от 2500 до 3000 гривен.

Украинцы могут получить значительную сумму денег, продавая коллекционерам 5 копеек, но ценность приписывается лишь определенным разновидностям этих монет. За такие виды готовы платить тысячи гривен. Об этом сообщили эксперты специализированного портала "Монети-ягідки".

В частности, за монеты разновидности 1.1Аак 1992, как сообщают эксперты портала, можно получить от 4000 до 6000 гривен. Их можно отличить по следующим признакам:

средний зуб трезубца, имеющий утолщение в верхней части;

единица в дате с хвостиком;

гроздью №2 в форме прямоугольного треугольника;

группа имеет большую насечку из-за ошибки на монетном дворе.

За 5 копеек 1996 года можно получить более 1000 гривен из-за их редкости – тираж таких монет составлял всего 5000 штук.

Эксперты указывают, что монеты из банковского набора стоят больше, чем бывшие в обращении. Кроме того, чем лучше состояние монеты, тем больше заинтересованных покупателей.

За монету 5 копеек 1992 разновидности 2БАм можно получить от 2500 до 3000 гривен. Их можно отличить по следующим признакам:

средний зуб трезубца, острый и узкий;

единица в дате без хвостика;

гроздью №2 в форме тупоугольного треугольника;

группа имеет мелкую насечку.

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