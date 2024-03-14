Експерти попереджають, що поки що триватиме цінопад, але це не довго триватиме в українських магазинах.

Свинина почала дешевшати в ціні з початком 2024 року. Падіння ціни продовжується і зараз. Але така приємна тенденція може змінитись. Це відбудеться через Великодень, коли ціни завжди починають зростати. В Асоціації "Свиноводи України" висловили побоювання, щодо майбутньої ціни на свинину.

Експерти попереджають, що поки цінопад продовжиться. Проте є велика вірогідність того, що ціни на свинину знову збільшаться. Це може відбутися перед початком сезону барбекю та Великодня. Вже зараз знижується не тілька ціна на свинину, а й спостерігається зменшення обсягів імпорту продукту. Так, протягом січня-лютого 2024 року було імпортовано лише 600 тонн, що в 4,5 рази менше, ніж у відповідний період 2023 року.

За словами керівника аналітичного відділу Асоціації "Свиноводи України" Олександри Бондарської, закупівельні ціни на живу свинину українського виробництва поступово зростають, але залишаються набагато нижчими, ніж у лютому 2023 року. Водночас ціни на свинину у супермаркетах продовжують знижуватись.

Протягом останнього місяця спостерігалося зниження цін на домашнє сало у мережах супермаркетів України. Якщо у лютому середня ціна складала 257,67 гривень за кілограм, то наразі вона зменшилася до 229 гривень. Найнижчу ціну на продукт виявлено у "Мегамаркеті", де кілограм сала можна придбати за 179 гривень.

Джерело: Телеграф.

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