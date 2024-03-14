Эксперты предупреждают, что пока продолжится ценопад, но это не долго продлится в украинских магазинах.

Свинина начала дешеветь в цене с началом 2024 года. Падение цены продолжается и сейчас. Но такая приятная тенденция может измениться. Это произойдет через Пасху, когда цены всегда начинают расти. В Ассоциации "Свиноводы Украины" выразили опасения относительно будущей цены на свинину.

Эксперты предупреждают, что пока продолжится ценопад. Однако есть большая вероятность того, что цены на свинину снова увеличатся. Это может произойти перед началом сезона Барбекю и Пасхи. Уже сейчас снижается не только цена свинины, но и наблюдается уменьшение объемов импорта продукта. Так, за январь-февраль 2024 года было импортировано лишь 600 тонн, что в 4,5 раза меньше, чем в соответствующий период 2023 года.

По словам руководителя аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александры Бондарской, закупочные цены на живую свинину украинского производства постепенно растут, но остаются намного ниже, чем в феврале 2023 года. В то же время, цены на свинину в супермаркетах продолжают снижаться.

За последний месяц наблюдалось снижение цен на домашнее сало в сетях супермаркетов Украины. Если в феврале средняя цена составляла 257,67 гривен за килограмм, то она уменьшилась до 229 гривен. Самая низкая цена на продукт обнаружена в "Мегамаркете", где килограмм сала можно приобрести за 179 гривен.

Источник: Телеграф.

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