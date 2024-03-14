Кожен учасник програми із сімей до чотирьох осіб може отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень.

Грошова допомога з рызних благодыйних організацій продовжує надаватись українцям. Відомо про ще одну грошову допомогу, яка надається гуманітрною організацією "Карітас". Відкрита реєстрація на виплату грошової допомоги в розмірі 10 800 гривень. Зареєструватись на отримання грошової допомоги можуть не всі українці, а лише ті, що відповідають певним критеріям.

З 14 березня Карітас Запоріжжя відновлює прийом заявок на одноразову грошову допомогу у рамках ініціативи "Екстрена грошова допомога в Україні".

Кожен учасник програми з числа сімей до чотирьох осіб може отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Це пропозиція адресована особам, які не отримували подібну грошову допомогу від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

Програма "Екстрена грошова допомога" спрямована на підтримку наступних категорій громадян:

Внутрішньо переміщені особи, що залишили своє звичне місце проживання протягом останнього місяця;

Мешканці територій, що знаходяться у 15-кілометровій зоні від лінії фронту;

Жертви російських обстрілів, які мають на це офіційні документи.

Визначені критерії для отримання грошової допомоги включають:

Особи з інвалідністю чи серйозними захворюваннями;

Люди старше 55 років без сімейної підтримки;

Самотні батьки чи опікуни дітей до 18 років;

Сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років;

Вагітні жінки чи матері з дітьми до 3 років.

Для подачі заявки нна отримання грошової допомоги необхідно звернутися до офісу Карітасу за адресою: Запоріжжя, вул. Семафорна, 8, або зателефонувати за номером: 050 322 46 00. У разі схвалення заявки, кандидат отримає SMS-повідомлення з підтвердженням.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.