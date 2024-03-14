Денежная помощь из разных благодыйных организаций продолжает оказываться украинцам. Известно еще одну денежную помощь, оказываемую гуманитрной организацией "Каритас". Открыта регистрация на выплату денежного пособия в размере 10 800 гривен. Зарегистрироваться на получение денежной помощи могут не все украинцы, а только соответствующие определенным критериям.
С 14 марта Каритас Запорожья возобновляет прием заявок на единовременную денежную помощь в рамках инициативы "Экстренная денежная помощь в Украине".
Каждый участник программы из семей до четырех человек может получить денежную помощь в размере 10 800 гривен. Это предложение адресовано лицам, которые не получали подобную денежную помощь от других организаций за последние три месяца.
Программа "Экстренная денежная помощь" направлена на поддержку следующих категорий граждан:
- Внутри перемещенные лица, покинувшие свое обычное местожительство в течение последнего месяца;
- Жители территорий, которые находятся в 15-километровой зоне от линии фронта;
- Жертвы российских обстрелов, имеющие на это официальные документы.
Указанные критерии для получения денежной помощи включают:
- Лица с инвалидностью или серьезными заболеваниями;
- Люди старше 55 лет без семейной поддержки;
- Одинокие родители или опекуны детей младше 18 лет;
- Семьи с тремя и более детьми младше 18 лет;
- Беременная женщина или мать с детьми до 3 лет.
Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо обратиться в офис Каритаса по адресу: Запорожье, ул. Семафорная, 8, или позвонить по телефону: 050 322 46 00. В случае одобрения заявки кандидат получит SMS-сообщение с подтверждением.
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