Каждый участник программы из семей до четырех человек может получить денежную помощь в размере 10 800 гривен.

Денежная помощь из разных благодыйных организаций продолжает оказываться украинцам. Известно еще одну денежную помощь, оказываемую гуманитрной организацией "Каритас". Открыта регистрация на выплату денежного пособия в размере 10 800 гривен. Зарегистрироваться на получение денежной помощи могут не все украинцы, а только соответствующие определенным критериям.

С 14 марта Каритас Запорожья возобновляет прием заявок на единовременную денежную помощь в рамках инициативы "Экстренная денежная помощь в Украине".

Каждый участник программы из семей до четырех человек может получить денежную помощь в размере 10 800 гривен. Это предложение адресовано лицам, которые не получали подобную денежную помощь от других организаций за последние три месяца.

Программа "Экстренная денежная помощь" направлена ​​на поддержку следующих категорий граждан:

Внутри перемещенные лица, покинувшие свое обычное местожительство в течение последнего месяца;

Жители территорий, которые находятся в 15-километровой зоне от линии фронта;

Жертвы российских обстрелов, имеющие на это официальные документы.

Указанные критерии для получения денежной помощи включают:

Лица с инвалидностью или серьезными заболеваниями;

Люди старше 55 лет без семейной поддержки;

Одинокие родители или опекуны детей младше 18 лет;

Семьи с тремя и более детьми младше 18 лет;

Беременная женщина или мать с детьми до 3 лет.

Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо обратиться в офис Каритаса по адресу: Запорожье, ул. Семафорная, 8, или позвонить по телефону: 050 322 46 00. В случае одобрения заявки кандидат получит SMS-сообщение с подтверждением.

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