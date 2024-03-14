У 2024 році деякі жінки та чоловіки при виході на пенсію зможуть отримати три додаткових роки страхового стажу.

Пенсія продовжує виплачуватись українцям, які виходять на заслужений відпочинок. Частина пенсіонерів з 2024 року зможуть отримати три додаткових роки стажу при виході на пенсію. Стало відомо, хто з чоловіків та жінок зможе мати таку можливість.

Варто знати, що матері або батьки, які перебували у декретній відпустці протягом трьох років, отримають можливість додати ці роки до стажу при виході на пенсію. Така можливість з'явиться у 2024 році.

Підкреслимо, що з 2004 року період декрету зараховують до стажу пенсій одному із батьків, лише, якщо вони отримували державну допомогу протягом цих трьох років. Дуже важливо аби особа справді не працювала протягом декрету на жодній роботі.

Трапляються такі випадки, коли період декретної відпустки не враховують до загального стажу при нарахуванні пенсії. В такому випадку потрібно подати низку документів до Пенсійного фонду України:

витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки); свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.

У разі, якщо дитина постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС, до пенсійного стажу може бути зарахований період догляду за нею до досягнення нею 12-річного віку.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, в Україні існує чотири варіанти підвищити свою пенсію.

Як писала Politeka, за яких умов для українців збільшиться надбавка до пенсії.

Також Politeka повідомляла, десятки тисяч українців отримують пенсію в 1,2 тис. гривень.