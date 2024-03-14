Наразі додаткова грошова допомога для пенсіонерів виплачується у кількох областях України.

Частина пенсіонерів може отримати грошову допомогу. Грошова допомога надається Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Грошову допомогу можуть отримати не всі пенсіонери, а лише ті, що проживають у прифронтових та тимчасово окупованих областях України. Про це повідомив офіційний сайт Пенсійного фонду України.

Зараз додаткова грошова допомога для пенсіонерів виплачується у таких областях України: у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Пенсіонери мають право на цю грошову допомогу, якщо:

їхня пенсія менша за 3250 гривень;

вони проживають на територіях з активними бойовими діями або можливими зонами конфлікту;

вони не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій після 1 березня 2023 року.

Грошова допомога для українців здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року № 781. Грошова допомога надходить від Всесвітньої продовольчої програми ООН та виплачуються:

на банківські рахунки пенсіонерів, які отримують пенсії шляхом перерахування;

через відділення АТ "Укрпошта" для тих, хто отримує пенсію через цю поштову службу.

Тривалість цієї місячної грошової допомоги залежить від фінансування проєкту.

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