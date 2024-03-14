Частина пенсіонерів може отримати грошову допомогу. Грошова допомога надається Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Грошову допомогу можуть отримати не всі пенсіонери, а лише ті, що проживають у прифронтових та тимчасово окупованих областях України. Про це повідомив офіційний сайт Пенсійного фонду України.
Зараз додаткова грошова допомога для пенсіонерів виплачується у таких областях України: у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Пенсіонери мають право на цю грошову допомогу, якщо:
- їхня пенсія менша за 3250 гривень;
- вони проживають на територіях з активними бойовими діями або можливими зонами конфлікту;
- вони не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій після 1 березня 2023 року.
Грошова допомога для українців здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року № 781. Грошова допомога надходить від Всесвітньої продовольчої програми ООН та виплачуються:
- на банківські рахунки пенсіонерів, які отримують пенсії шляхом перерахування;
- через відділення АТ "Укрпошта" для тих, хто отримує пенсію через цю поштову службу.
Тривалість цієї місячної грошової допомоги залежить від фінансування проєкту.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.
Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.
Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.