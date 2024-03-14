В настоящее время дополнительная денежная помощь для пенсионеров выплачивается в нескольких областях Украины.

Часть пенсионеров может получить денежную помощь. Денежная помощь предоставляется Всемирной продовольственной программой ООН. Денежную помощь могут получить не все пенсионеры, а только проживающие в прифронтовых и временно оккупированных областях Украины. Об этом сообщил официальный сайт Пенсионного фонда Украины.

В настоящее время дополнительная денежная помощь для пенсионеров выплачивается в таких областях Украины: в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Пенсионеры имеют право на эту денежную помощь, если:

их пенсия меньше 3250 гривен;

они проживают на территориях с активными боевыми действиями или возможными зонами конфликта;

они не получали дополнительные денежные выплаты от международных организаций после 1 марта 2023 года.

Денежная помощь для украинцев осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2023 г. № 781. Денежная помощь поступает от Всемирной продовольственной программы ООН и выплачивается:

на банковские счета пенсионеров, получающих пенсии путем перечисления;

через отделение АО "Укрпочта" для получающих пенсию через эту почтовую службу.

Продолжительность этого месячной денежной помощи зависит от финансирования проекта.

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