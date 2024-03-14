Звільнення працівників в Україні планують значно спростити. Крім цього хочуть ввести нові причини та обставини для звільнення працівників. Про це йдеться в новому проєкті Кодексу законів про працю. Згідно з новим кожексом, роботодавець матиме повноваження звільняти співробітника за власним бажанням.

Чинне законодавство значно ускладнює можливість звільнення працівника. Якщо законних причин для звільнення немає, але роботодавець наважився на такий крок, співробітник може через суд відновитися на роботі після вимушеної відсутності та поновити свою зарплату за весь період.

Серед можливих причин звільнення вказують на мобілізацію, появу на роботі у нетверезому стані, цькування чи прогули. Проте у новому проєкті закону пропонується надати роботодавцю можливість звільняти працівника практично без будь-яких причин, адже звільнення може бути обґрунтоване "економічним, технологічним, структурним чи аналогічним характером".

Відповідно до умов проєкту, роботодавець повинен повідомити працівника про звільнення за два місяці до відходу або виплатити подвійну компенсацію за кожен день скорочення терміну попередження. Це означає, що можна виплатити чотири середні зарплати та звільнити за один день.

У випадку, якщо працівника звільняють через бойові дії, наприклад, через те, що ракета пошкодила приміщення або обладнання, роботодавець повинен повідомити про звільнення за місяць.

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