Увольнение работников в Украине планируют значительно упростить. Кроме этого, хотят ввести новые причины и обстоятельства для увольнения работников. Об этом идет речь в новом проекте Кодекса законов о труде. Согласно новому кожексу, работодатель будет иметь полномочия увольнять сотрудника по собственному желанию.

Действующее законодательство значительно усложняет возможность увольнения работника. Если законных причин увольнения нет, но работодатель решился на такой шаг, сотрудник может через суд восстановиться на работе после вынужденного отсутствия и возобновить свою зарплату за весь период.

Среди возможных причин увольнения указывают на мобилизацию, появление на работе в нетрезвом состоянии, травлю или прогулы. Однако в новом проекте закона предлагается предоставить работодателю возможность увольнять работника практически без каких-либо причин, ведь увольнение может быть обосновано "экономическим, технологическим, структурным или аналогичным характером".

Согласно условиям проекта, работодатель должен уведомить работника об увольнении за два месяца до ухода или выплатить двойную компенсацию за каждый день сокращения срока предупреждения. Это означает, что можно выплатить четыре средних зарплаты и уволить за один день.

В случае, если работника увольняют из-за боевых действий, например из-за того, что ракета повредила помещение или оборудование, работодатель должен сообщить об увольнении за месяц.

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