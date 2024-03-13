Оцінка заявок українців на отримання грошової допомоги займає до двох тижнів після їх подання.

Різноманітну грошову допомогу можуть отримати українці. Одна з них від Естонії. Так, Естонська рада у справах біженців продовжила термін реєстрації для отримання грошової допомоги власниками худоби в трьох областях у рамках раніше оголошеної Програми догляду за худобою.

Достатньо подати заявку на отримання грошової допомоги. Вона буде розглянута радою. Після чого буде прийняте рішення про надання грошової допомоги окремим українцям.

Оцінка заявок на отримання грошової допомоги займає до двох тижнів після їх подачі. У разі схвалення, ми підпишемо з вами письмовий контракт, і сума допомоги буде відправлена на ваш рахунок. Максимально можлива сума складає до 30 000 гривень на одне домогосподарство.

Грошову допомогу можна отримати на:

ремонт пошкоджених фермерських будівель для худоби – до 15 000 гривень;

придбання кормів – до 15 000 гривень;

ветеринарні послуги – до 5 250 гривень.

Ця грошова допомога доступна для наступних громад:

Запорізька область, Запорізький район: Широківська та Новомиколаївська громади;

Миколаївська область, Баштанський район: Березнегуватська та Казанківська громади;

Харківська область, Куп’янський та Чугуївський райони: Шевченківська та Слобожанська громади.

Заявку можна подати за посиланням. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером: (067) 508-08-39.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.