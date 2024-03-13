Оценка заявок украинцев на получение денежной помощи занимает до двух недель после их подачи.

Разнообразную денежную помощь могут получить украинцы. Одна из них – от Эстонии. Так, Эстонский совет по делам беженцев продлил срок регистрации для получения денежной помощи владельцами скота в трех областях в рамках ранее объявленной Программы по уходу за скотом.

Достаточно подать заявку на получение денежной помощи. Она будет рассмотрена советом. После чего будет принято решение о предоставлении денежной помощи отдельным украинцам.

Оценка заявок на получение денежной помощи занимает до двух недель после их подачи. В случае одобрения мы подпишем с вами письменный контракт, и сумма денежной помощи будет отправлена ​​на ваш счет. Максимально возможная сумма составляет до 30000 гривен на одно домохозяйство.

Денежную помощь можно получить на:

ремонт поврежденных фермерских построек для скота – до 15 000 гривен;

приобретение кормов – до 15 000 гривен;

ветеринарные услуги – до 5250 гривен.

Эта денежная помощь доступна следующим общинам:

Запорожская область, Запорожский район: Широковская и Новониколаевская общины;

Николаевская область, Баштанский район: Березнеговатская и Казанковская общины;

Харьковская область, Купянский и Чугуевский районы: Шевченковская и Слобожанская общины.

Заявку можно подать по ссылке . Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру: (067) 508-08-39.

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