Разнообразную денежную помощь могут получить украинцы. Одна из них – от Эстонии. Так, Эстонский совет по делам беженцев продлил срок регистрации для получения денежной помощи владельцами скота в трех областях в рамках ранее объявленной Программы по уходу за скотом.
Достаточно подать заявку на получение денежной помощи. Она будет рассмотрена советом. После чего будет принято решение о предоставлении денежной помощи отдельным украинцам.
Оценка заявок на получение денежной помощи занимает до двух недель после их подачи. В случае одобрения мы подпишем с вами письменный контракт, и сумма денежной помощи будет отправлена на ваш счет. Максимально возможная сумма составляет до 30000 гривен на одно домохозяйство.
Денежную помощь можно получить на:
- ремонт поврежденных фермерских построек для скота – до 15 000 гривен;
- приобретение кормов – до 15 000 гривен;
- ветеринарные услуги – до 5250 гривен.
Эта денежная помощь доступна следующим общинам:
- Запорожская область, Запорожский район: Широковская и Новониколаевская общины;
- Николаевская область, Баштанский район: Березнеговатская и Казанковская общины;
- Харьковская область, Купянский и Чугуевский районы: Шевченковская и Слобожанская общины.
Заявку можно подать по ссылке . Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру: (067) 508-08-39.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.
Как писала Politeka, кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.
Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.