Тому вам потрібно знати, як правильно видалити медіафайли з вашого телефону і як відновити видалені фотографії.

Ми всі користуємося камерою мобільних телефонів і тепер, коли обсяг пам'яті смартфонів збільшується, обсяг даних, які ми зберігаємо, також збільшився.

Наприклад, Apple представила можливість відновити видалені фотографії на телефоні, починаючи з оновлення iOS 8, яке можуть запускати всі iPad, крім оригінального.

1. Зайдіть у «Фото».

2. Перейдіть до папки "Нещодавно видалені".

3. Натисніть «Вибрати» у верхньому правому кутку.

4. Виберіть команду «Відновити всі» або виберіть окремі фотографії, які потрібно відновити.

Якщо ви не видалили свої фотографії з папки «Нещодавно видалені», iOS зберігатиме ці фото протягом 30 днів, щоб ви могли відновити видалені фотографії.

Якщо ви також не знайшли його в папці «Нещодавно видалені», іншим способом відновити видалені фотографії на телефоні - можливо отримання цих зображень або з iCloud, або з резервної копії iTunes.

Крім відновлення видалених фотографій у телефоні, Ви також можете назавжди видалити фото, натиснувши кнопку «Видалити» поряд із вибраною фотографією.

Однак шляху назад немає, тому використовуйте його тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що абсолютно не хочете, щоб фотографія зберігалася на вашому телефоні.

Бібліотека фотографій iCloud завантажує копії фотографій у iCloud, що дозволяє завантажити фотографії на інший пристрій, наприклад iPhone.

Коли ви видаляєте фотографію зі свого телефону, iPad або iPhone, вона також видаляється з бібліотеки фотографій iCloud.

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