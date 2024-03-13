Тому вам потрібно знати, як правильно видалити медіафайли з вашого телефону і як відновити видалені фотографії.
Ми всі користуємося камерою мобільних телефонів і тепер, коли обсяг пам'яті смартфонів збільшується, обсяг даних, які ми зберігаємо, також збільшився.
Наприклад, Apple представила можливість відновити видалені фотографії на телефоні, починаючи з оновлення iOS 8, яке можуть запускати всі iPad, крім оригінального.
1. Зайдіть у «Фото».
2. Перейдіть до папки "Нещодавно видалені".
3. Натисніть «Вибрати» у верхньому правому кутку.
4. Виберіть команду «Відновити всі» або виберіть окремі фотографії, які потрібно відновити.
Якщо ви не видалили свої фотографії з папки «Нещодавно видалені», iOS зберігатиме ці фото протягом 30 днів, щоб ви могли відновити видалені фотографії.
Якщо ви також не знайшли його в папці «Нещодавно видалені», іншим способом відновити видалені фотографії на телефоні - можливо отримання цих зображень або з iCloud, або з резервної копії iTunes.
Крім відновлення видалених фотографій у телефоні, Ви також можете назавжди видалити фото, натиснувши кнопку «Видалити» поряд із вибраною фотографією.
Однак шляху назад немає, тому використовуйте його тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що абсолютно не хочете, щоб фотографія зберігалася на вашому телефоні.
Бібліотека фотографій iCloud завантажує копії фотографій у iCloud, що дозволяє завантажити фотографії на інший пристрій, наприклад iPhone.
Коли ви видаляєте фотографію зі свого телефону, iPad або iPhone, вона також видаляється з бібліотеки фотографій iCloud.
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