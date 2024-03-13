Поэтому вам нужно знать, как правильно удалить медиафайлы с вашего телефона и также как восстановить удаленные фотографии.

Мы все пользуемся камерой мобильных телефонов и теперь, когда объем памяти смартфонов увеличивается, объем данных, которые мы теперь храним, также увеличился.

Так, например, Apple представила возможность восстановить удаленные фотографии на телефоне, начиная с обновления iOS 8, которое могут запускать все iPad, кроме оригинального.

1. Зайдите в приложение «Фото».

2. Перейдите в папку «Недавно удаленные».

3. Нажмите «Выбрать» в правом верхнем углу.

4. Выберите «Восстановить все» или выберите отдельные фотографии, которые хотите восстановить.

Если вы не удалили свои фотографии из папки «Недавно удаленные», iOS будет хранить эти фото в течение 30 дней, чтобы вы могли восстановить удаленные фотографии.

Если вы также не нашли его в папке «Недавно удаленные», другим способом восстановить удаленные фотографии на телефоне- может быть получение этих изображений либо из iCloud, либо из резервной копии iTunes.

Кроме восстановление удаленных фотографий в телефоне, Вы также можете навсегда удалить фото, нажав кнопку «Удалить» рядом с выбранной фотографией.

Однако пути назад нет, поэтому используйте его только в том случае, если вы уверены, что абсолютно не хотите, чтобы фотография хранилась на вашем телефоне.

Библиотека фотографий iCloud загружает копии ваших фотографий в iCloud, что позволяет вам загрузить фотографию на другое устройство, например iPhone.

Когда вы удаляете фотографию со своего телефоне, iPad или iPhone, она также удаляется из библиотеки фотографий iCloud.

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