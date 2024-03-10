Если верить статистике, то современные смартфоны в среднем живут два с половиной года. Это не значит, что к концу третьего года использования телефон обязательно выйдет из строя. Просто технологии улучшаются, дизайн изменяется и большинство украинцев именно в этот период бегут в магазин за новым гаджетом.
И правда, в отличие от автомобиля, который может ездить десятилетиями, пока не сломается совсем, у смартфона есть "срок годности", ведь со временем каждая модель теряет функциональность: заполняется память, устаревает железо, а новые версии операционной системы требуют все больше внутренних ресурсов. И тогда человек, как правило, принимает решение о покупке нового гаджета.
Итак, первым делом после покупки нового смартфона, нужно ознакомиться с инструкцией, хоть этого никто не любит делать. Особенно актуально это для моделей малопопулярных брендов.
После нужно проверить, есть ли обновления системы, и обновить до последней версии. Все дело в том, что за то время, пока устройство лежало на прилавке, производитель и разработчики сторонних приложений наверняка выкатили новые версии своих программ и патчи для прошивки.
"Система" → "Дополнительные настройки" → "Обновление системы".
Правда, на некоторых прошивках нет пункта "Дополнительные настройки" — в этом случае следует нажать "О системе". Перед вами откроется меню, сообщающее статус обновления. Если появилась новая версия ПО, нажмите "Обновить".
Дальше идёт самая объёмная работа — перенести аккаунт Google или Apple на новый телефон и скопировать все настройки с прежнего аппарата.
Здесь нужно быть крайне внимательным, ведь придется указывать по меньшей мере:
- имя пользователя;
- почту;
- пароль и другие дополнительные данные.
Их стоит запомнить и не терять, а лучше записать и хранить в таком месте, чтобы при необходимости вы могли их отыскать.
Учетная запись позволяет использовать сервисы Google в смартфоне, синхронизировать пароли, просматривать историю скачанных приложений. По сути она является главным условием для полноценного использования устройства.
На предпоследней стадии можно приступать и к безопасности телефона. Сперва нужно включить функцию "Поиск телефона" и его блокировку, а затем отключить автоматическое подключение к Wi-Fi, потому что так хакеры смогут украсть данные через незащищённые общественные сети. Ещё нелишним будет антивирус.
Выберите необходимые приложения
Изначально на большинстве новых телефонов уже предустановлены сервисы и приложения. Некоторые из этих служб удалить нельзя, но большинство все же можно. Поэтому просмотрите представленные программы, оставьте полезные, а остальные просто удалите или деактивируйте.
Настройка уведомлений
Дальше можно уже заниматься украшательством и устанавливать различные темы и обои, мелодии звонка и шрифты.
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