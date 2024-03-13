Через заблокування кордонів з Польщею Україна втратила приблизно 8 мільярдів гривень у митних платежах, а бізнес зазнав фінансових втрат понад 1,5 мільярда євро. Ця блокада також має наслідки для споживчих цін на продукти. Про це розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Однак, експерт підкреслив, незважаючи на воєнні обставини, економічна ситуація в Україні не є настільки критичною. Навіть під час Другої світової війни в багатьох країнах встановлювались карткові обмеження на продукти, що в Україні не відбувається - всі необхідні товари доступні в достатній кількості.

Після спілкування з підприємцями, експерти прийшли до висновку, що немає причин для песимістичних прогнозів на найближчі 2-3 місяці.

Однак, заблокування кордону може призвести до незначного підвищення цін на свіжі тепличні овочі, які ввозяться з Європи через Румунію. А якщо везуть іншою дорогою, то це буде трошки дорожче.

Також це можуть бути підвищення ціни на елітні вина, коньяки, сири, бакалія, риба і морепродукти – все, що не виробляється в Україні. Воно може подорожачати на 5-8%.

Однак продукти, які вирощуються в Україні, наприклад, овочі для борщу, не зазнають зростання цін. Тому зростання цін на імпортні товари не відчутно для населення.

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