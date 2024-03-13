Из-за заблокирования границ с Польшей Украина потеряла примерно 8 миллиардов гривен в таможенных платежах, а бизнес понес финансовые потери более 1,5 миллиарда евро. Эта блокада также влечет последствия для потребительских цен на продукты. Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Однако эксперт подчеркнул, несмотря на военные обстоятельства, экономическая ситуация в Украине не столь критична. Даже во время Второй мировой войны во многих странах устанавливались карточные ограничения на происходящее в Украине продукты - все необходимые товары доступны в достаточном количестве.

После общения с предпринимателями эксперты пришли к выводу, что нет причин для пессимистических прогнозов на ближайшие 2-3 месяца.

Однако заблокирование границы может привести к незначительному повышению цен на свежие тепличные овощи, ввозимые из Европы через Румынию. А если везут другой дорогой, то это будет немного дороже.

Также это может быть повышение цены на элитные вина, коньяки, сыры, бакалея, рыба и морепродукты – все, что не производится в Украине. Оно может подорожать на 5–8%.

Однако продукты, которые выращиваются в Украине, например, овощи для борща, не подвергаются росту цен. Поэтому рост цен на импортные товары не ощутим для населения.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

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