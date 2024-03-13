Новий кодекс також включає критерії, що дозволяють чітко ідентифікувати наявність трудових відносин між роботодавцем та працівником.

Українцям приготували нову відпустку. В Україні у Кабміні готують новий проект Кодексу законів про працю. Він передбачає, зокрема, зміни тривалості відпустки. Стало відомо, скільки днів можна буде відпочивати згідно з проєктом Кабміну. Кодекс розробило Мінекономіки.

Одним з ключових нововведень стане збільшення тривалості щорічної відпустки з 24 до 28 днів для всіх працівників, зайнятих на повний робочий день. Нині відпочивати 28 днів можуть лише деякі категорії українців. Серед них, наприклад, ті, хто постійно працює за комп'ютером. За новим правилом 28 днів зможуть відпочивати усі, хто працює повний робочий день.

Новий кодекс також включатиме критерії, що дозволять чітко ідентифікувати наявність трудових відносин між роботодавцем та співробітником. Якщо між сторонами спостерігаються як мінімум три з наведених ознак, це буде означати наявність трудового договору. До таких ознак належать: особисте виконання роботи співробітником, контроль з боку роботодавця, постійний характер роботи без конкретно визначеного обсягу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, надання робочих засобів, регулярна виплата зарплати, визначений графік роботи та відшкодування витрат, пов'язаних з роботою.

Проте Федерація професійних спілок України висловила незгоду з проектом кодексу, закликавши до його подальшого доопрацювання разом із урядом. Заступник голови ФПУ Олександр Шубін критикує проект за зменшення гарантій прав працівників і невиправдане скасування державного регулювання деяких аспектів відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

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