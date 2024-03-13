Украинцам приготовили новый отпуск. В Украине в Кабмине готовится новый проект Кодекса законов о труде. Он предполагает, в частности, изменение продолжительности отпуска. Стало известно, сколько дней можно будет отдыхать по проекту Кабмина. Кодекс разработало Минэкономики.

Одним из ключевых новшеств станет увеличение продолжительности ежегодного отпуска с 24 до 28 дней для всех работников, занятых на полный рабочий день. В настоящее время отдыхать 28 дней могут только некоторые категории украинцев. Среди них, например, постоянно работающие за компьютером. По новому правилу 28 дней смогут отдыхать все работающие полный рабочий день.

Новый кодекс также включает критерии, позволяющие четко идентифицировать наличие трудовых отношений между работодателем и сотрудником. Если между сторонами наблюдаются как минимум три из указанных признаков, это будет означать наличие трудового договора. К таким признакам относятся: личное выполнение работы сотрудником, контроль со стороны работодателя, постоянный характер работы без конкретного объема, соблюдение правил внутреннего распорядка, предоставление рабочих средств, регулярная выплата зарплаты, определенный график работы и возмещение затрат, связанных с работой.

Однако Федерация профессиональных союзов Украины выразила несогласие с проектом кодекса, призвав к его дальнейшей доработке вместе с правительством. Заместитель председателя ФПУ Александр Шубин критикует проект по уменьшению гарантий прав работников и неоправданной отмене государственного регулирования некоторых аспектов отношений между работодателями и наемными работниками.

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