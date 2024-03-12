Головною умовою для призначення доплати до пенсії є досягнення певного віку, але це не всі нюанси.

У 2024 році особливих нововведень до призначення пенсій не відбулося. Але варто розуміти, що з 2024 року зросла необхідна кількість страхового стажу для виходу на пенсію. Про це більш детально повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Наразі середній стаж при виході на пенсію становить 32 роки. Відомо, що до 2028 року стаж для виходу на пенсію буде й надалі зростати. Так, з 2028 року знадобиться вже 35 років стажу для виходу на пенсію

Так, щоб вийти на пенсію у 2024 році потрібно мати такий стаж:

31 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років;

не менше 21 року страхового стажу для виходу на пенсію у віці 63 роки;

від 15 до 21 року страхового стажу для виходу на пенсію у віці 65 років.

Частина пенсіонерів при цьому може отримати доплату до пенсії. Головною умовою для призначення доплати є досягнення певного віку. Сума надбавки до пенсії відрізняється в залежності від віку:

громадяни від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно мають 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця доплата до пенсії українців нараховується автоматично у місяць досягнення відповідного віку, окрім ситуацій, коли пенсія була нарахована до дня народження пенсіонера.

Джерело: Українське Радіо

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