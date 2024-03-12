Главным условием для назначения доплаты к пенсии является достижение определенного возраста, но это не все нюансы.

В 2024 году особых новшеств к назначению пенсий не произошло. Но следует понимать, что с 2024 года выросло необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию. Об этом более подробно сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

В настоящее время средний стаж при выходе на пенсию составляет 32 года. Известно, что к 2028 году стаж для выхода на пенсию будет и дальше расти. Да, с 2028 года понадобится уже 35 лет стажа для выхода на пенсию

Так, чтобы выйти на пенсию в 2024 году, нужно иметь такой стаж:

31 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;

не менее 21 года страхового стажа для ухода на пенсию в возрасте 63 года;

от 15 до 21 года страхового стажа для ухода на пенсию в возрасте 65 лет.

Часть пенсионеров при этом может получить доплату к пенсии. Главным условием для назначения доплаты является достижение определенного возраста. Сумма прибавки к пенсии отличается в зависимости от возраста:

граждане от 70 до 74 лет включают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включают 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата к пенсии украинцев начисляется автоматически в месяц достижения соответствующего возраста, кроме ситуаций, когда пенсия была начислена в день рождения пенсионера.

Источник: Українське Радіо

Последние новости Украины:

Напомним, в Украине существует четыре варианта повысить свою пенсию.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцам увеличится надбавка к пенсии.

Также Politeka сообщала, десятки тысяч украинцев получают пенсию в 1,2 тыс. гривен.