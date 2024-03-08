Різна грошова допомога може бути отримана українцями. Стало відомо про нові виплати в розмірі 15 тисяч євро. Грошова допомога буде виплачена українцями, які збираються відновлювати або відкривати власну справу, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

За інформацією, отриманою від Міністерства цифрової трансформації, Європейський союз приваблює підприємства, які створюють продукти з інноваційною складовою та планують розширюватись або експортувати товари. Саме для цього й буде надана грошова допомога.

На підтримку цього напрямку виділено 300 тисяч євро. Кожному обраному учаснику, визначеному незалежними експертами, буде надано 15 тисяч євро грошової допомоги.

Грошову допомогу можна використовувати для таких цілей:

Придбання сировини, обладнання, інструментів та програмного забезпечення. Створення або збереження робочих місць. Оренду приміщень, обладнання або програмного забезпечення. Послуги для підтримки виробництва та розвитку інноваційного та експортного потенціалу. Витрати, пов'язані з переїздом, перекваліфікацією або транспортуванням.

Заявки на отримання грошової допомоги можна подати до 10 березня на порталі Українського фонду стартапів. Кожну заявку ретельно перевірять на відповідність вимогам та повноту інформації. Після цього проведуть інтерв'ю з 20 кандидатами, оцінять їх роботу та нададуть грошову допомогу.

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