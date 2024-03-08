Различная денежная помощь может быть получена украинцами. Стало известно о новых выплатах в размере 15 тысяч евро. Денежная помощь будет выплачена украинцам, которые собираются возобновлять или открывать собственное дело, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
По информации, полученной Министерством цифровой трансформации, Европейский союз привлекает предприятия, которые создают продукты с инновационной составляющей и планируют расширяться или экспортировать товары. Именно для этого и будет оказана денежная помощь.
В поддержку этого направления выделено 300 тысяч евро. Каждому избранному участнику, определенному независимыми экспертами, будет предоставлено 15 тысяч евро денежной помощи.
Денежную помощь можно использовать для следующих целей:
- Покупка сырья, оборудования, инструментов и программного обеспечения.
- Создание или сохранение рабочих мест.
- Аренда помещений, оборудования или программного обеспечения.
- Услуги поддержки производства и развития инновационного и экспортного потенциала.
- Расходы, связанные с переездом, переквалификацией или транспортировкой.
Заявки на получение денежной помощи можно подать до 10 марта на портале Украинского фонда стартапов. Каждую заявку тщательно проверят на соответствие требованиям и полноте информации. После этого проведут интервью с 20 кандидатами, оценят их работу и окажут денежную помощь.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.
Как писала Politeka, кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.
Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.