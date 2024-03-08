Частина пенсіонерів повинна пройти ідентифікацію, щоб мати можливість далі отримувати пенсію. Таку перевірку пенсіонери можуть пройти віддалено, завдяки відеофіксації. В Пенсійному фонді України вирішили повідомити, де пенсіонер може ознайомитись з рішенням про проходження відеоідентифікації.
В ПФУ уточнили, що пенсіонер чи його законний представник можуть розглянути повідомлення про результат відеофіксації через особисту електронну пошту. Також уточнюють, що дані про пенсіонера та його пенсію зберігають у особистому кабінеті кожного пенсіонера на сайті ПФУ.
Також в ПФУ уточнили немаловажливий нюанс. Зокрема, якщо пенсіонер при відеоідентифікації на отримання пенсії зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати надсилаються в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділ Мої звернення.
Уточнюється також, що не всі пенсіонери повинні пройти ідентифікацію для подальшого отримання пенсії. Відзначається, що таку процедуру мають в першу чергу пройти пенсіонери, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ Ощадбанк.
В Пенсійному фонді України також повідомили про терміни проходження ідентифікації. Це потрібно зробити до 31 березня 2024 року.
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