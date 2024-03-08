У Пенсійному фонді України вирішили повідомити, де пенсіонер може ознайомитись із рішенням про проходження відеоідентифікації.

Частина пенсіонерів повинна пройти ідентифікацію, щоб мати можливість далі отримувати пенсію. Таку перевірку пенсіонери можуть пройти віддалено, завдяки відеофіксації. В Пенсійному фонді України вирішили повідомити, де пенсіонер може ознайомитись з рішенням про проходження відеоідентифікації.

В ПФУ уточнили, що пенсіонер чи його законний представник можуть розглянути повідомлення про результат відеофіксації через особисту електронну пошту. Також уточнюють, що дані про пенсіонера та його пенсію зберігають у особистому кабінеті кожного пенсіонера на сайті ПФУ.

Також в ПФУ уточнили немаловажливий нюанс. Зокрема, якщо пенсіонер при відеоідентифікації на отримання пенсії зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати надсилаються в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділ Мої звернення.

Уточнюється також, що не всі пенсіонери повинні пройти ідентифікацію для подальшого отримання пенсії. Відзначається, що таку процедуру мають в першу чергу пройти пенсіонери, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ Ощадбанк.

В Пенсійному фонді України також повідомили про терміни проходження ідентифікації. Це потрібно зробити до 31 березня 2024 року.

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