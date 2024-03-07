На ринку праці в Україні не відбулося структурних змін у заробітній платі найманих працівників.

Багато українців в даний час активно шукають роботу, і ця ситуація відображається на ринку праці. Проте найвищі зарплати залишаються в трьох основних галузях. Крім того, стало відомо, в яких галузях українці отримують зарплати найменші. Про це повідомили у Держстаті.

Згідно з оновленими даними Держстату, в Україні не відбулися структурні зміни у рівнях заробітних плат. Проте деякі сектори пропонують високу конкурентну оплату праці, а інші найнижчу.

ТОП-3 найбільш високооплачуваних галузей в Україні включає такі сфери економіки, як інформаційні та телекомунікаційні послуги з середньомісячною заробітною платнею на рівні 37 946 гривень, фінансова та страхова діяльність із заробітною платнею у розмірі 34 393 гривні та авіаційний транспорт із заробітною платнею на рівні 31 391 гривню.

Крім того, в галузях, де середня зарплата перевищує 20 тисяч гривень, увійшли оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, водний транспорт, а також професійна, наукова та технічна діяльність.

Найнижчу заробітну плату отримують працівники, які діють у галузі культури та розваг та у секторі логістики:

Фахівці, які працюють у бібліотеках, архівах, музеях та інших культурних установах, отримують середньомісячно 10 990 гривень. Працівники поштової та кур'єрської діяльності отримують 11 830 гривень. У сфері творчості, мистецтва та розваг середня заробітна плата становить 11 345 гривень.

З галузей виробництва, найменша зарплата припадає на будівництво з рівнем оплати у розмірі 12 634 гривень.

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