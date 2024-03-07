На рынке труда в Украине не произошло структурных изменений в заработной плате наемных работников.

Многие украинцы в настоящее время активно ищут работу, и эта ситуация отражается на рынке труда. Однако самые высокие зарплаты остаются в трех основных отраслях. Кроме того, стало известно, в каких отраслях украинцы получают самые маленькие зарплаты. Об этом сообщили в Госстате.

Согласно обновленным данным Госстата, в Украине не произошли структурные изменения в уровнях заработной платы. Однако некоторые сектора предлагают высокую конкурентную оплату труда, а другие – самую низкую.

ТОП-3 наиболее высокооплачиваемых отраслей в Украине включает такие сферы экономики, как информационные и телекоммуникационные услуги со среднемесячной заработной платой на уровне 37 946 гривен, финансовая и страховая деятельность с заработной платой в размере 34 393 гривны и авиационный транспорт с заработной платой на уровне 31 3 гривну.

Кроме того, в отраслях, где средняя зарплата превышает 20 тысяч гривен, вошли оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, водный транспорт, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Низкую заработную плату получают работники, действующие в области культуры и развлечений и в секторе логистики:

Специалисты, работающие в библиотеках, архивах, музеях и других культурных учреждениях получают среднемесячно 10 990 гривен. Сотрудники почтовой и курьерской деятельности получают 11 830 гривен. В сфере творчества, искусства и развлечений средняя заработная плата составляет 11345 гривен.

Из отраслей производства наименьшая зарплата приходится на строительство с уровнем оплаты в размере 12 634 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.