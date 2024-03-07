Таким особам буде надано збільшену соціальну грошову допомогу до 3250 гривень на місяць протягом трьох місяців.

У 2024 році в Україні розпочинається друга фаза ініціативи, підтриманої Всесвітньою продовольчою програмою ООН, спрямованої на надання грошової допомоги певним категоріям громадян. Як повідомили в ООН, доплати призначені для доповнення існуючої системи державної грошової допомоги і реалізуються у співпраці з Міністерством соціальної політики України.

Особи, які вже отримують соціальну підтримку від держави через органи соціального захисту населення, а не через Пенсійний фонд, тепер мають можливість отримати додаткову грошову допомогу від ООН. До цих категорій відносяться:

Особи з інвалідністю з дитинства,

Діти з інвалідністю.

Таким особам буде надана збільшена соціальна грошова допомога до 3 250 гривень на місяць протягом трьох місяців, що перевищує стандартний прожитковий мінімум у розмірі 2 361 гривні. Додаткова сума, яку вони отримають, буде доповненням до їхньої регулярної державної соціальної грошової допомоги, закриваючи розрив до зазначених 3 250 гривень.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують соціальну грошову допомогу від держави у розмірі менше, ніж 3 250 гривень і не отримують міжнародної цільової фінансової підтримки від інших міжнародних організацій, мають право на додаткову грошову допомогу.

Ця додаткова грошова допомога буде надаватися щомісяця протягом трьох місяців, починаючи з лютого 2024 року. Виплати будуть проводитися на підставі інформації, яка міститься в базах даних Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.

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