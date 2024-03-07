В 2024 году в Украине начинается вторая фаза инициативы, поддержанной Всемирной продовольственной программой ООН, направленной на предоставление денежной помощи определенным категориям граждан. Как сообщили в ООН, доплаты предназначены для дополнения существующей системы государственного пособия и реализуются в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины.
Лица, уже получающие социальную поддержку от государства через органы социальной защиты населения, а не через Пенсионный фонд, теперь имеют возможность получить дополнительную денежную помощь от ООН. К этим категориям относятся:
- Лица с инвалидностью с детства,
- Дети с инвалидностью.
Таким лицам будет предоставлена увеличенная социальная денежная помощь до 3250 гривен в месяц в течение трех месяцев, что превышает стандартный прожиточный минимум в размере 2361 гривны. Дополнительная сумма, которую они получат, будет дополнением к их регулярной государственной социальной денежной помощи, закрывая разрыв до 3 250 гривен.
Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которые получают социальную денежную помощь от государства в размере менее 3 250 гривен и не получают международной целевой финансовой поддержки от других международных организаций, имеют право на дополнительную денежную помощь.
Эта дополнительная денежная помощь будет предоставляться ежемесячно в течение трех месяцев с февраля 2024 года. Выплаты будут производиться на основании информации, содержащейся в базах данных Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.
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