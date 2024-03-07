Ціни на какао-боби на біржі 3 березня сягнули вражаючих 6600 доларів за тонну, і аналітики передбачають подальше зростання цін. Це означає, що шоколад може стати ще дорожчим і в майбутньому перетворитися на делікатес, доступний не кожному шанувальнику цих солодощів.

Українські виробники кондитерських виробів також відчувають на собі тиск зростаючих цін на какао-боби, але, як зазначає Олександр Балдинюк, голова "Укркондпрому", на вартість шоколаду в Україні впливають і інші чинники, зокрема високі витрати на логістику. Тому ціни на вітчизняні шоколадні вироби можуть зростати швидше, ніж на світовому ринку.

Олександр Балдинюк зазначив, що українські виробники нині рідко купують сировинні какао-боби, оскільки переробка какао більше не є поширеною в Україні. Натомість, вони закуповують уже перероблену продукцію, переважно виробництва європейських компаній. Високі вартості та логістичні складнощі транспортування, особливо через Польщу, збільшують витрати. Крім того, проблеми з плануванням постійних поставок вже негативно впливають на виробничі процеси.

За словами Балдинюка, підвищення цін на кондитерські вироби в Україні не є неминучим у найближчому майбутньому. Він зазначає, що через високий рівень конкуренції у сфері шоколадних виробів, будь-яке, навіть незначне, зростання цін може призвести до втрати позицій на ринку для виробників. Це, за його словами, є ключовим фактором, що стримує кондитерську індустрію від збільшення вартості своєї продукції.

Однак Балдинюк зазначає, що можна очікувати збільшення частки продукції з меншим вмістом какао, а також появу нових комбінованих виробів, що поєднують у собі елементи борошняних виробів та шоколаду, наприклад, товари, що на 50% складаються з печива та шоколаду з додаванням карамелі.

Тим не менш, якісний шоколад із вмістом какао понад 50% справді стане дорожчим, не дивлячись на потенційний ризик зниження обсягів продажів для виробників. В даний час ціна на шоколад виробництва України стартує від 30 гривень за штучку вагою 85 грамів, але до літа ця ціна може вирости до 50 гривень, а до кінця року — досягти позначки в 60-70 гривень.

Джерело: Телеграф.

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