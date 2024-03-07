Цены на какао-бобы на бирже 3 марта достигли впечатляющих 6600 долларов за тонну, и аналитики предполагают дальнейший рост цен. Это значит, что шоколад может стать еще дороже и в будущем превратиться в деликатес, доступный не каждому поклоннику этих сладостей.

Украинские производители кондитерских изделий также испытывают давление растущих цен на какао-бобы, но, как отмечает Александр Балдынюк, глава "Укркондпрома", на стоимость шоколада в Украине влияют и другие факторы, в том числе высокие затраты на логистику. Поэтому цены на отечественные шоколадные изделия могут расти быстрее, чем на мировом рынке.

Александр Балдынюк отметил, что украинские производители сейчас редко покупают сырьевые какао-бобы, поскольку переработка какао больше не распространена в Украине. Зато они закупают уже переработанную продукцию, преимущественно производства европейских компаний. Высокие стоимости и логистические сложности транспортировки, особенно через Польшу, увеличивают расходы. Кроме того, проблемы с планированием постоянных поставок уже оказывают негативное влияние на производственные процессы.

По словам Балдынюка, повышение цен на кондитерские изделия в Украине неизбежно в ближайшем будущем. Он отмечает, что из-за высокого уровня конкуренции в сфере шоколадных изделий, любой, даже незначительный рост цен может привести к потере позиций на рынке для производителей. Это, по его словам, является ключевым фактором, сдерживающим кондитерскую индустрию от увеличения стоимости своей продукции.

Однако Балдынюк отмечает, что можно ожидать увеличения доли продукции с меньшим содержанием какао, а также появление новых комбинированных изделий, сочетающих в себе элементы мучных изделий и шоколада, например товары, на 50% состоят из печенья и шоколада с добавлением карамели.

Тем не менее, качественный шоколад с содержанием какао более 50% действительно станет более дорогим, несмотря на потенциальный риск снижения объемов продаж для производителей. В настоящее время цена на шоколад производства Украины стартует от 30 гривен за штучку весом 85 граммов, но к лету эта цена может вырасти до 50 гривен, а до конца года – достичь отметки в 60-70 гривен.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.