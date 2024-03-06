Завітайте на сайт відомства та увійдіть до свого особистого кабінету, використовуючи кваліфікований електронний підпис для авторизації.

Пенсійний фонд України нагадав про необхідність оновлення даних одержувачів пенсійних виплат. Згідно з системою державного пенсійного страхування, це необхідно зробити під час зміни документів, таких як паспорт на новий тип або зміна імені, прізвища чи коду платника податків.

Оновлені дані слід додати до особистої облікової картки пенсіонера в Пенсійному фонді. Цю процедуру можна виконати онлайн на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду, і відвідувати органи ПФУ особисто для цього не потрібно.

Відвідайте сайт відомства та увійдіть у свій особистий кабінет, використовуючи кваліфікований електронний підпис для авторизації.

Переходьте до секції "Про пенсійне забезпечення" і оберіть опцію "Внесення змін до пенсійної справи", де вам буде запропоновано перелік можливих заявок. Оберіть відповідну заявку для внесення змін.

Далі, заповніть необхідну інформацію у формі заявки, перевірте правильність введених даних та додайте скановані копії необхідних документів.

Останнім кроком буде підтвердження згоди на обробку персональних даних, формування та підписання заявки вашим електронним підписом перед її відправленням. Статус вашого звернення можна буде відстежити у розділі "Мої звернення" після обробки заявки.

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