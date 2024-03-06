Посетите сайт ведомства и войдите в свой личный кабинет, используя квалифицированную электронную подпись для авторизации.

Пенсионный фонд Украины напомнил о необходимости обновления данных получателей пенсионных выплат. Согласно системе государственного пенсионного страхования, это необходимо сделать при смене документов, таких как паспорт на новый тип или изменение имени, фамилии или кода налогоплательщика.

Обновленные данные следует добавить к личной учетной карточке пенсионера в Пенсионном фонде. Эту процедуру можно выполнить онлайн на официальном сайте Пенсионного фонда, и посещать органы ПФУ лично для этого не нужно.

Посетите сайт ведомства и войдите в свой личный кабинет, используя квалифицированную электронную подпись для авторизации.

Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите опцию "Внесение изменений в пенсионное дело", где вам будет предложен перечень возможных заявок. Выберите подходящую заявку для внесения изменений.

Далее заполните необходимую информацию в форме заявки, проверьте правильность введенных данных и добавьте сканированные копии необходимых документов.

Последним шагом будет подтверждение согласия на обработку персональных данных, формирование и подписание заявки вашей электронной подписью перед ее отправкой. Статус вашего обращения можно будет отследить в разделе Мои обращения после обработки заявки.

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