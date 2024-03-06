Стало відомо, в яких громадах відкрита реєстрація на грошову допомогу – список і критерії участі у програмі.

Цього тижня стартувала реєстрація для участі в програмі грошової допомоги. Зокрема відомо, що благодійна організація ACTED відкрила реєстрацію на грошову допомогу в трьох областях. Стало відомо, хто може отримати виплати.

В Сумській області програма передбачає грошову допомогу для тих, хто проживає в постраждалих від воєнних дій домівках і продовжує залишатися у своїх громадах.

Конкретні громади, що входять до списку:

Шосткинський район включає Шалигінську, Свеську, Зноб-Новгородську, Середино-Будську, Дружбівську, Есманську громади;

В Конотопському районі допомогу можна отримати в Путивльській ОТГ;

У Сумському районі програма доступна для Білопільської, Краснопільської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської громад;

Охтирський район має Великописарівську ОТГ у списку доступних для реєстрації.

Участь у програмі грошової допомоги можлива лише за наявності у списках, сформованих органами місцевого самоврядування.

У Чернігівській області програма грошової допомоги доступна лише мешканцям Красненського старостату (Іванівська ОТГ Чернігівського району). Основним критерієм для участі у програмі грошової допомоги є наявність пошкодженого або зруйнованого житла через воєнні дії, а також проживання в момент реєстрації в Красненському старостаті. Реєстрація проводиться за списками територіальних органів влади.

У Запорізькій області програма багатоцільової грошової допомоги спрямована на підтримку домогосподарств мешканців Кушугумської громади.

Для отримання грошової допомоги критерієм є присутність у домогосподарстві членів сім'ї зі специфічними категоріями вразливості, такими як троє або більше дітей до 18 років, вагітні жінки, люди з інвалідністю, люди похилого віку, тощо. Реєстрація на отримання допомоги здійснюється шляхом особистого звернення мешканців громади до кол-центру організації.

Мешканцям Сумської та Чернігівської областей, які також належать до визначених категорій вразливості та проживають у вказаних громадах, рекомендується звертатися до місцевих органів влади з заявою про участь у програмі.

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