Стало известно, в каких общинах открыта регистрация на денежную помощь – список и критерии участия в программе.

На этой неделе стартовала регистрация для участия в программе денежной помощи. В частности, известно, что благотворительная организация ACTED открыла регистрацию на денежную помощь в трех областях. Стало известно, кто может получить выплаты.

В Сумской области программа предусматривает денежную помощь для проживающих в пострадавших от военных действий домах и продолжает оставаться в своих общинах.

Конкретные общины, входящие в список:

Шосткинский район включает Шалыгинскую, Свескую, Зноб-Новгородскую, Середино-Будскую, Дружбовскую, Эсманскую общины;

В районе Конотопа помощь можно получить в Путивльской ОТГ;

В Сумском районе программа доступна для Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской общин;

Ахтырский район имеет Великописаревскую ОТГ в списке доступных для регистрации.

Участие в программе денежной помощи возможно только при наличии в списках, сформированных органами местного самоуправления.

В Черниговской области программа денежной помощи доступна только жителям Красненского старостата (Ивановская ОТГ Черниговского района). Основным критерием для участия в программе денежной помощи является повреждение или разрушение жилья из-за военных действий, а также проживание в момент регистрации в Красненском старостате. Регистрация производится по спискам территориальных органов власти.

В Запорожской области программа многоцелевой денежной помощи направлена ​​на поддержку домохозяйств жителей Кушугумской общины.

Для получения денежной помощи критерием является присутствие в домохозяйстве членов семьи со специфическими категориями уязвимости, такими как трое или более детей до 18 лет, беременные женщины, люди с инвалидностью, пожилые люди и т.д. Регистрация на получение помощи осуществляется путем личного обращения жителей общины в колл-центр организации.

Жителям Сумской и Черниговской областей, которые также относятся к определенным категориям уязвимости и проживают в указанных общинах, рекомендуется обращаться в местные органы власти с заявлением об участии в программе.

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