Блокада кордону з боку Польщі ніяк не впливає на вартість цих популярних товарів.

Упродовж березня очікується, що ціни на основні види круп та хлібобулочних продуктів в Україні залишатимуться без значних змін. Однак, зростання цін прогнозується лише для рису.

За словами Світлани Черемісіної, провідного наукового співробітника сектору ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, блокування кордону з Польщею не має впливу на ціни на зазначені продукти.

Протягом січня-лютого 2024 року в Україні спостерігалися наступні зміни у цінах на продукти:

Гречка відзначилась зниженням в ціні на 5,2%, встановившись на позначці 28,87 гривні за кілограм.

Пшоно стало доступнішим на 4,4%, коштуючи тепер 25,41 гривні за кілограм.

Ціни на ячневі крупи зменшились на 2,6%, досягнувши 15,51 гривні за кілограм.

Рис показав невелике падіння вартості на 0,2%, тепер його ціна складає 51,28 гривні за кілограм.

Вартість манної та пшеничних круп залишилася майже незмінною, становлячи 21,27 та 17,16 гривні за кілограм відповідно.

У сегменті хлібобулочних виробів:

Ціна на пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку зросла на 1,5%, до 44,07 гривні.

Житній хліб подорожчав на 1,7%, встановившись на рівні 37,41 гривні за кілограм.

Батон зазнав незначного зростання в ціні на 0,3%, тепер його вартість складає від 22,96 до 23,04 гривні за 500 грамів.

Пшеничний хліб з борошна першого ґатунку подешевшав на 30 копійок, коштуючи тепер 35,72 гривні за кілограм.

Вона зауважила, що протягом поточного місяця не варто очікувати позитивної динаміки цін на крупи та борошно. Єдиним винятком може бути імпортний рис, який може зазнати незначного здорожчання – в межах 7-10%.

Джерело: 24 Канал.

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