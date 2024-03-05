Блокада границы со стороны Польши никак не влияет на стоимость этих популярных товаров.

В марте ожидается, что цены на основные виды круп и хлебобулочных продуктов в Украине будут оставаться без значительных изменений. Однако рост цен прогнозируется только для риса.

По словам Светланы Черемисиной, ведущего научного сотрудника сектора ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, блокирование границы с Польшей не оказывает влияния на цены на указанные продукты.

В январе-феврале 2024 года в Украине наблюдались следующие изменения в ценах на продукты:

Гречка отметилась понижением в цене на 5,2%, установившись на отметке 28,87 гривны за килограмм.

Пшено стало доступнее на 4,4%, стоя теперь 25,41 гривны за килограмм.

Цены на ячневую крупу снизились на 2,6%, достигнув 15,51 гривны за килограмм.

Рис показал небольшое падение стоимости на 0,2%, теперь цена составляет 51,28 гривны за килограмм.

Стоимость манной и пшеничной крупы осталась почти неизменной, составляя 21,27 и 17,16 гривны за килограмм соответственно.

В сегменте хлебобулочных изделий:

Цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 1,5% до 44,07 гривны.

Ржаной хлеб подорожал на 1,7%, установившись на уровне 37,41 гривны за килограмм.

Батон испытал незначительный рост в цене на 0,3%, теперь его стоимость составляет от 22,96 до 23,04 гривны за 500 граммов.

Пшеничный хлеб из муки первого сорта подешевел на 30 копеек, стоя теперь 35,72 гривны за килограмм.

Она отметила, что в течение текущего месяца не следует ожидать положительной динамики цен на крупу и муку. Единственным исключением может быть импортный рис, который может испытать незначительное подорожание – в пределах 7-10%.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.