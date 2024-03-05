В марте ожидается, что цены на основные виды круп и хлебобулочных продуктов в Украине будут оставаться без значительных изменений. Однако рост цен прогнозируется только для риса.
По словам Светланы Черемисиной, ведущего научного сотрудника сектора ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, блокирование границы с Польшей не оказывает влияния на цены на указанные продукты.
В январе-феврале 2024 года в Украине наблюдались следующие изменения в ценах на продукты:
- Гречка отметилась понижением в цене на 5,2%, установившись на отметке 28,87 гривны за килограмм.
- Пшено стало доступнее на 4,4%, стоя теперь 25,41 гривны за килограмм.
- Цены на ячневую крупу снизились на 2,6%, достигнув 15,51 гривны за килограмм.
- Рис показал небольшое падение стоимости на 0,2%, теперь цена составляет 51,28 гривны за килограмм.
- Стоимость манной и пшеничной крупы осталась почти неизменной, составляя 21,27 и 17,16 гривны за килограмм соответственно.
В сегменте хлебобулочных изделий:
- Цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 1,5% до 44,07 гривны.
- Ржаной хлеб подорожал на 1,7%, установившись на уровне 37,41 гривны за килограмм.
- Батон испытал незначительный рост в цене на 0,3%, теперь его стоимость составляет от 22,96 до 23,04 гривны за 500 граммов.
- Пшеничный хлеб из муки первого сорта подешевел на 30 копеек, стоя теперь 35,72 гривны за килограмм.
Она отметила, что в течение текущего месяца не следует ожидать положительной динамики цен на крупу и муку. Единственным исключением может быть импортный рис, который может испытать незначительное подорожание – в пределах 7-10%.
Источник: 24 Канал.
Последние новости Украины:
Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.
Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.
Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.