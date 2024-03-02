Серед вакансій трапляються пропозиції як для спеціалістів зі специфічними навичками, так і для працівників без особливих навичок.

На українському ринку праці активно пропонується можливість виконання дистанційної роботи з високою заробітною платою, яка може сягати до 85 тисяч гривень. Особливо високі зарплати можуть отримувати програмісти. Проте також можна знайти пропозиції роботи вдома для продавців, онлайн-учителів, менеджерів, копірайтерів.

Серед вакансій зустрічаються пропозиції як для фахівців зі специфічними навичками (наприклад, мовами програмування), так і для працівників без особливих навичок (наприклад, продавців).

Повнофункціональний веб-розробник.NET з зарплатою до 85 тисяч гривень. Ця посада не передбачає проектної або аутсорсингової роботи. Ви станете ключовим членом команди розробників, яка активно працює над поліпшенням і створенням нових складних функцій для розвитку компанії, вирішенням бізнес-завдань та сприянням формуванню майбутнього компанії.

Менеджер з продажу (здійснення дзвінків) з можливістю заробітку до 33 тисяч гривень. Основні обов'язки включають вихідні дзвінки на базі клієнтів компанії, подальшу комунікацію з клієнтом до укладення угоди (включаючи повторні дзвінки або листування в месенджерах) та використання CRM-систем.

Продавець онлайн із знанням англійської мови може розраховувати на зарплату до 50 тисяч гривень. Робочий графік гнучкий: 5 днів на тиждень, основні зміни з 9:00 до 18:00 або з 14:00 до 23:00. Робота віддалена, що дозволяє працювати з будь-якої точки світу. Також передбачена оплачувана відпустка.

Вакансія вчителя англійської мови для дітей передбачає заробітну плату до 48 тисяч гривень. Ідеальний кандидат має володіти англійською мовою на рівні B2 і вище, бути енергійним, позитивно налаштованим і здатним мотивувати та надихати учнів. Також вимагається відповідальність, дисциплінованість і здатність ефективно організовувати робочий час. Емпатія та здатність знаходити підхід до кожного учня є важливими якостями кандидата.

Джерело: obozrevatel.

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