Среди вакансий встречаются предложения как для специалистов со специфическими навыками, так и для работников без особых навыков.

На украинском рынке труда активно предлагается возможность выполнения дистанционной работы с высокой заработной платой, которая может достигать 85 тысяч гривен. Особо высокие зарплаты могут получать программисты. Однако также можно найти предложения работы на дому для продавцов, онлайн-учителей, менеджеров, копирайтеров.

Среди вакансий встречаются предложения как для специалистов со специфическими навыками (например, на языках программирования), так и для работников без особых навыков (например, продавцов).

Полнофункциональный веб-разработчик.NET с зарплатой до 85 тысяч гривен. Эта должность не предусматривает проектную или аутсорсинговую работу. Вы станете ключевым членом команды разработчиков, активно работающей над улучшением и созданием новых сложных функций для развития компании, решением бизнес-задач и содействием формированию будущего компании.

Менеджер по продажам (совершению звонков) с возможностью заработка до 33 тысяч гривен. Основные обязанности включают исходящие звонки на базе клиентов компании, последующую коммуникацию с клиентом до заключения сделки (включая повторные звонки или переписку в мессенджерах) и использование CRM-систем.

Продавец онлайн со знанием английского может рассчитывать на зарплату до 50 тысяч гривен. Рабочий график гибкий: 5 дней в неделю, основные изменения с 9:00 до 18:00 или с 14:00 до 23:00. Работа удалена, что позволяет работать из любой точки мира. Также предусмотрен оплачиваемый отпуск.

Вакансия учителя английского для детей предусматривает заработную плату до 48 тысяч гривен. Идеальный кандидат должен владеть английским языком на уровне B2 и выше, быть энергичным, позитивно настроенным и способным мотивировать и вдохновлять учащихся. Также требуется ответственность, дисциплинированность и способность эффективно организовывать рабочее время. Эмпатия и способность находить подход к каждому учащемуся являются важными качествами кандидата.

Источник: obozrevatel.

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