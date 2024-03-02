В Україні узаконять нові причини для звільнення та змінять тривалість відпустки для працівників.

В Україні розглядають можливість розширення переліку обставин, за якими роботодавець може розірвати трудові відносини з працівником, а також збільшення мінімальної тривалості щорічної відпустки з 24 до 28 днів. Ці нововведення містяться у проекті нового Трудового кодексу, який був розроблений Міністерством енергетики.

До основних підстав для звільнення пропонують включити мобілізацію, виявлення працівника у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, вчинення цькування на роботі, неявки без поважних причин та інше.

Однією з ключових новинок проекту є можливість звільнення працівника без конкретної причини, за умови, що рішення обумовлене економічними, технологічними, структурними чи подібними змінами в компанії. При цьому, працівнику має бути надано попередження про звільнення за два місяці або виплачена компенсація в розмірі подвійної заробітної плати за кожен день скорочення цього терміну. В результаті, роботодавець може виплатити чотири середньомісячні заробітні плати і звільнити працівника негайно.

У рамках нового Трудового кодексу, розробленого в Україні, передбачено збільшення тривалості річної відпустки з 24 до 28 днів. Крім того, в новому законодавстві буде впроваджено поняття дистанційної роботи. Працівники, які працюють з дому, отримають такі ж гарантії, як і ті, що працюють на місці, включно з встановленням тривалості робочого дня.

Згідно з планами, трудова книжка стане необов'язковою, а роботодавці будуть звільнені від обов'язку зберігання та заповнення її. Важливим аспектом нововведення є введення ознак трудових відносин у законі. Якщо між роботодавцем та працівником присутні хоча б три з наведених ознак, то вважатиметься, що між ними існують трудові відносини.

Серед цих ознак можуть бути:

Особисте виконання роботи працівником. Виконання роботи під контролем роботодавця. Відсутність конкретного обсягу робіт, а робота виконується постійно. Дотримання працівником правил внутрішнього трудового порядку. Надання працівнику засобів виробництва (обладнання, інструменти тощо) роботодавцем. Систематична виплата заробітної плати. Встановлений робочий графік. Відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням роботи.

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