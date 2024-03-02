В Украине рассматривается возможность расширения перечня обстоятельств, по которым работодатель может разорвать трудовые отношения с работником, а также увеличение минимальной продолжительности ежегодного отпуска с 24 до 28 дней. Эти нововведения содержатся в проекте нового Трудового кодекса, разработанного Министерством энергетики.

К основным основаниям для увольнения предлагают включить мобилизацию, выявление работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершение травли на работе, неявки без уважительных причин и прочее.

Одной из ключевых новинок проекта является возможность увольнения работника без конкретной причины при условии, что решение обусловлено экономическими, технологическими, структурными или подобными изменениями в компании. При этом работнику должно быть предоставлено предупреждение об увольнении за два месяца или выплачена компенсация в размере двойной заработной платы за каждый день сокращения этого срока. В результате, работодатель может выплатить четыре среднемесячных заработных платы и уволить работника немедленно.

В рамках нового Трудового кодекса, разработанного в Украине, предусмотрено увеличение продолжительности годового отпуска с 24 до 28 дней. Кроме того, в новом законодательстве будет внедрено понятие дистанционной работы. Работники, работающие из дома, получат такие же гарантии, как и работающие на месте, включая продолжительность рабочего дня.

Согласно планам трудовая книжка станет необязательной, а работодатели будут освобождены от обязанности хранения и заполнения ее. Важным аспектом новшества является введение признаков трудовых отношений в законе. Если между работодателем и работником присутствуют хотя бы три из приведенных признаков, то можно считать, что между ними существуют трудовые отношения.

Среди этих признаков могут быть:

Личное исполнение работы работником. Выполнение работы под контролем работодателя. Отсутствие конкретного размера работ, а работа выполняется постоянно. Соблюдение работником правил внутреннего трудового порядка. Предоставление работнику средств производства (оборудования, инструменты и т.п.) работодателем. Систематическая выплата заработной платы. Установлен рабочий график. Возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

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