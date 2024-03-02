В Украине рассматривается возможность расширения перечня обстоятельств, по которым работодатель может разорвать трудовые отношения с работником, а также увеличение минимальной продолжительности ежегодного отпуска с 24 до 28 дней. Эти нововведения содержатся в проекте нового Трудового кодекса, разработанного Министерством энергетики.
К основным основаниям для увольнения предлагают включить мобилизацию, выявление работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершение травли на работе, неявки без уважительных причин и прочее.
Одной из ключевых новинок проекта является возможность увольнения работника без конкретной причины при условии, что решение обусловлено экономическими, технологическими, структурными или подобными изменениями в компании. При этом работнику должно быть предоставлено предупреждение об увольнении за два месяца или выплачена компенсация в размере двойной заработной платы за каждый день сокращения этого срока. В результате, работодатель может выплатить четыре среднемесячных заработных платы и уволить работника немедленно.
В рамках нового Трудового кодекса, разработанного в Украине, предусмотрено увеличение продолжительности годового отпуска с 24 до 28 дней. Кроме того, в новом законодательстве будет внедрено понятие дистанционной работы. Работники, работающие из дома, получат такие же гарантии, как и работающие на месте, включая продолжительность рабочего дня.
Согласно планам трудовая книжка станет необязательной, а работодатели будут освобождены от обязанности хранения и заполнения ее. Важным аспектом новшества является введение признаков трудовых отношений в законе. Если между работодателем и работником присутствуют хотя бы три из приведенных признаков, то можно считать, что между ними существуют трудовые отношения.
Среди этих признаков могут быть:
- Личное исполнение работы работником.
- Выполнение работы под контролем работодателя.
- Отсутствие конкретного размера работ, а работа выполняется постоянно.
- Соблюдение работником правил внутреннего трудового порядка.
- Предоставление работнику средств производства (оборудования, инструменты и т.п.) работодателем.
- Систематическая выплата заработной платы.
- Установлен рабочий график.
- Возмещение расходов, связанных с выполнением работы.
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