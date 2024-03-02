Україна продовжує виплачувати пенсії своїм громадянам, навіть якщо вони вирішать переїхати за кордон на постійне місце проживання. В такому випадку, особа має право на одноразову виплату пенсії за шість місяців. Про це мовиться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Ця виплата пенсій здійснюється з наступного місяця після того, як особа буде офіційно знята з місця реєстрації за своєю постійною адресою в Україні.
Згідно з законодавством, пенсійні виплати під час перебування за кордоном можливі лише в тому випадку, якщо існує міжнародний договір, що дозволяє такі виплати пенсій, і який був ратифікований Верховною Радою України.
У тому ж документі зазначено п'ять основних причин, що можуть призвести до скасування пенсій:
- Надання невірних відомостей у представлених документах.
- Проживання пенсіонера за кордоном протягом усього часу, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого була надана Верховною Радою України, не передбачено інше.
- Смерть пенсіонера.
- Відсутність отримання пенсійних виплат протягом шести місяців.
- Інші обставини, визначені законом.
Нагадаємо, що українці, які працюють у комунальних та державних установах, матимуть право на одноразову виплату пенсійного забезпечення, в розмірі десятикратного мінімального розміру пенсії.
Ця виплата пенсій буде здійснюватися на підставі страхового стажу, включаючи всі періоди роботи в установах освіти, медичних та соціальних службах, а також на посадах, що передбачають отримання пенсії за вислугу років.
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