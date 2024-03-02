Ця виплата пенсій провадиться з наступного місяця після того, як особа буде офіційно знята з місця реєстрації.

Україна продовжує виплачувати пенсії своїм громадянам, навіть якщо вони вирішать переїхати за кордон на постійне місце проживання. В такому випадку, особа має право на одноразову виплату пенсії за шість місяців. Про це мовиться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Ця виплата пенсій здійснюється з наступного місяця після того, як особа буде офіційно знята з місця реєстрації за своєю постійною адресою в Україні.

Згідно з законодавством, пенсійні виплати під час перебування за кордоном можливі лише в тому випадку, якщо існує міжнародний договір, що дозволяє такі виплати пенсій, і який був ратифікований Верховною Радою України.

У тому ж документі зазначено п'ять основних причин, що можуть призвести до скасування пенсій:

Надання невірних відомостей у представлених документах. Проживання пенсіонера за кордоном протягом усього часу, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого була надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Смерть пенсіонера. Відсутність отримання пенсійних виплат протягом шести місяців. Інші обставини, визначені законом.

Нагадаємо, що українці, які працюють у комунальних та державних установах, матимуть право на одноразову виплату пенсійного забезпечення, в розмірі десятикратного мінімального розміру пенсії.

Ця виплата пенсій буде здійснюватися на підставі страхового стажу, включаючи всі періоди роботи в установах освіти, медичних та соціальних службах, а також на посадах, що передбачають отримання пенсії за вислугу років.

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