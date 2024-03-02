Эта выплата пенсий производится со следующего месяца после того, как лицо будет официально снято с места регистрации.

Украина продолжает выплачивать пенсии своим гражданам даже если они решат переехать за границу на постоянное место жительства. В таком случае лицо имеет право на одноразовую выплату пенсии за шесть месяцев. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Эта выплата пенсий производится со следующего месяца после того, как лицо будет официально снято с места регистрации по своему постоянному адресу в Украине.

Согласно законодательству, пенсионные выплаты во время пребывания за границей возможны только в том случае, если существует международный договор, разрешающий такие выплаты пенсий, и ратифицированный Верховной Радой Украины.

В том же документе указаны пять основных причин, которые могут привести к отмене пенсий:

Предоставление неверных сведений в представленных документах. Проживание пенсионера за границей в течение всего времени, если международным договором Украины, согласие на обязательность которого было предоставлено Верховной Радой Украины, не предусмотрено иное. Смерть пенсионера. Отсутствие получения пенсионных выплат в течение 6 месяцев. Иные обстоятельства, определенные законом.

Напомним, что украинцы, работающие в коммунальных и государственных учреждениях, будут иметь право на одноразовую выплату пенсионного обеспечения в размере десятикратного минимального размера пенсии.

Эта выплата пенсий будет производиться на основании страхового стажа, включая все периоды работы в учреждениях образования, медицинских и социальных службах, а также на должностях, предусматривающих получение пенсии за выслугу лет.

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